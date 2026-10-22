FOLLONICA – Venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 17:00, gli spazi della Pinacoteca Civica di Follonica apriranno le porte a “Fuori Misura”, la mostra personale di Giuliano Giuggioli, curata da Filippo Lotti.

Con questo appuntamento Giuggioli torna a Follonica, la sua città, a tre anni di distanza dal successo della grande esposizione antologica “In Itinere”, allestita nel 2023 negli spazi della Fonderia.

La mostra propone una raffinata e imponente selezione di dipinti su grande formato realizzati da Giuliano Giuggioli nel corso di oltre cinquant’anni di intensa attività artistica. Si tratta di opere monumentali che hanno caratterizzato le sue principali esposizioni tematiche, rappresentandone spesso il punto culminante sia per la maestosità della scala sia per la qualità d’esecuzione e la profondità dei contenuti.

Il percorso espositivo riunisce sia tele provenienti dalla collezione personale del maestro sia prestigiosi prestiti da collezioni private e pubbliche italiane. Ciascun lavoro nasce da un’idea compositiva autonoma in cui la superficie amplificata diventa uno spazio d’indagine poetica, narrativa e concettuale: “Un dipinto grande è concepito per essere tale e non è mai un piccolo dipinto semplicemente ingrandito”, sottolinea l’artista, evidenziando la specificità e la disciplina necessarie per affrontare la grande dimensione.

“Dipingere su grande formato – dice Filippo Lotti – non significa soltanto ingrandire un’immagine: è una scelta precisa, un’esigenza interiore. Quando un’opera si sviluppa su superfici vaste, la tela smette di essere un semplice quadro da osservare e diventa un vero e proprio scenario dentro cui entrare. Fuori Misura è un’esposizione capace di mostrare l’evoluzione del suo linguaggio visivo, sapientemente in bilico tra rigore formale e ricchezza concettuale.”

“Il percorso stilistico dell’artista – aggiunge il curatore – parte da una pittura figurativa d’impronta classica per poi aprirsi a una personalissima cifra surreale e fantastica. Le sue radici affondano saldamente nella tradizione toscana e in quella che lui ama definire la sua anima etrusca”.

“Non saranno presenti – scrive l’artista – molti grandi dipinti conservati in collezioni private italiane situate in città lontane, che la logistica non ci ha permesso di prelevare o che non ci sono stati concessi dai proprietari per via dei lunghi tempi espositivi. Altre opere, per me estremamente significative, si trovano in collezioni e fondazioni estere tra Stati Uniti, Svizzera e Cina, mentre alcuni dipinti a tema religioso sono esposti permanentemente all’interno di edifici di culto”.

Ciononostante, l’esposizione offre un’occasione rara e ampiamente rappresentativa per apprezzare da vicino la straordinaria maestria del pittore toscano, la sua inesauribile creatività e la pluralità di tematiche affrontate lungo il suo prestigioso cammino creativo.

“Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere nuovamente a Follonica Giuliano Giuggioli, artista profondamente legato alla nostra città e protagonista di un percorso creativo di grande valore – afferma il Sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e aggiunge – Fuori Misura rappresenta un’occasione importante per il pubblico di ammirare opere di straordinaria forza espressiva e di riscoprire, attraverso oltre cinquant’anni di ricerca artistica, il talento di un autore che ha saputo costruire un linguaggio personale, mantenendo un legame autentico con le proprie radici. Con questa mostra confermiamo il nostro impegno nella promozione dell’arte e nella valorizzazione della Pinacoteca Civica come luogo di incontro, bellezza e crescita culturale, capace di offrire ai cittadini e ai visitatori occasioni di conoscenza e di partecipazione”.

“Fuori Misura è una mostra di grande interesse artistico, che permette di entrare nel mondo creativo di Giuliano Giuggioli attraverso opere di grandi dimensioni, capaci di coinvolgere il visitatore non soltanto per la loro imponenza, ma anche per la ricchezza dei contenuti e la profondità della ricerca pittorica – sottolinea l’Assessore alla Cultura Stefania Turini e continua – Il percorso espositivo restituisce l’evoluzione di oltre cinquant’anni di attività, tra figurazione, suggestioni surreali e immaginazione, mettendo in luce la versatilità di un artista che ha saputo rinnovarsi nel tempo senza perdere il legame con la propria identità. Siamo felici che la Pinacoteca Civica ospiti questo importante appuntamento, che arricchisce la proposta culturale della città e invita il pubblico a vivere l’arte da vicino, riscoprendo il valore della pittura contemporanea e il rapporto tra l’artista e il suo territorio”.

L’esposizione, visitabile fino all’8 dicembre 2026, è realizzata dal Comune di Follonica e dai Musei della Maremma, in collaborazione con FuoriLuogo – Servizi per l’Arte e Casa d’Arte San Lorenzo, galleria di riferimento dell’artista.

Orari apertura mostra: dal martedì alla domenica dalle ore 15.30 alle 19.30; lunedì chiuso. Ingresso libero.

Per info: 0566 59251 – [email protected]

Photogallery a cura di Giorgio Paggetti