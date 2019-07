La Piccola Compagnia Instabile di Follonica in scena con la commedia “My brilliant divorce”

FOLLONICA – Lo spettacolo teatrale “My brilliant divorce”, una produzione Teatro Belli con Francesca Bianco per la regia di Carlo Emilio Lerici, andrà in scena mercoledì 10 luglio alle 21.30 al Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica nell’ambito della rassegna teatrale “In Chiostro 2019″ organizzata dalla Piccola Compagnia Instabile di Follonica con il patrocinio del Comune di Follonica.

“My brilliant divorce” è una commedia brillante che ci parla di come sopravvivere con ironia ad un divorzio e di come si può reinventare la propria vita, da single a cinquant’anni. Angela (Francesca Bianco) ha un marito, Max, soprannominato “palla da biliardo”, che l’ha lasciata per la sua amante venticinquenne argentina, Rosa. E come se non bastasse, sua figlia, che è andata a vivere con il fidanzato, le ha rivelato che lei era rimasta l’unica a non sapere delle scappatelle del marito, che ormai andavano avanti da parecchio tempo.

Rimasta sola, con l’unica compagnia del suo cane Jack, Angela deve imparare a fare i conti con la sua nuova condizione di “single involontaria”. Alternando la rabbia nei confronti del marito traditore, attimi di gioia per la libertà ritrovata, la speranza per un’eventuale riconciliazione e la riluttanza nel firmare le carte per il divorzio, Angela ci fa ridere e commuovere mentre ci racconta delle sue avventure per ricostruire la propria vita.

“Questo spettacolo – racconta la compagnia teatrale follonichese – parte da un plot semplice e frequente nelle vite di molte, ma si cala con leggerezza nei temi della solitudine, di come un genitore debba affrontare la separazione dai propri figli diventati grandi e di come una donna che si è sempre vista come moglie e madre improvvisamente debba ricostruire una propria dimensione personale, libera da questi ruoli tradizionali. Un racconto al femminile che molto ci dice di come la società vede le donne singles, contornato da voci e personaggi presenti nella vita di Angela, in parte interpretati dalla stessa Angela e in parte presenti nei video con i quali la stessa Angela dialoga.

Prevendita biglietti a Follonica: Libreria Chiti via Roma – Nara Camicie via Roma – Baby salus via del Sugheraio – Il Beccofino via Litoranea – Giardino Beach viale Italia – Bagno la Pineta via delle Collacchie.