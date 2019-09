La piazza sul mare diventa una pista da ballo con una notte da discoteca

PORTO ERCOLE – Si chiude in musica l’estate a Porto Ercole. Sabato 7 settembre la Pro Loco di Porto Ercole con l’Aipe, l’associazione imprenditori e commercianti di Porto Ercole ed il patrocinio e contributo del Comune organizzano “Festa di fine estate”.

L’appuntamento per l’arrivederci all’anno prossimo è per le ore 21.30 in piazza Indipendenza che, per l’occasione, si trasformerà in una pista da ballo dove si potrà ballare e divertirsi grazie alla Best Music Disco 80’s, live music con : G.Daniela Samperi (voce), Isabella Del Principe (voce), Andrea Bonucci (voce), Aldo Milani (sax), Francesco Favilli (batteria), Paolo Iagnocco (basso), Francesco Polizzi (chitarra), Perry Miracco (tastiere).

In più gli appassionati di shopping, nei giorni 7 e 8 settembre, potranno approfittare de Lo Sgombero che i commercianti portercolesi faranno nei propri negozi offrendo occasioni e prodotti a saldo.