La passione di Cristo va in scena: appuntamento in Duomo con l’amore e la spirtiualità

ORBETELLO – L’Unità Pastorale di Orbetello organizza la “Rappresentazione della Passione di Cristo”, in programma il giorno della Domenica delle Palme, il 14 di aprile, alle ore 21, sul Sagrato del Duomo di Orbetello con la partecipazione del Corpo Bandistico ” Città di Orbetello”, il Patrocinio del Comune, la presenza delle scuola di danza Costa D’Argento Danza e Centro Studi Danza di Orbetello.

La Rappresentazione della Passione di Cristo racconta le ultime 12 ore di vita di Gesù: si apre con l’arresto di Gesù e l’incontro dello stesso con Longino, dopo che fu tradito da Giuda Iscariota e portato a Gerusalemme dove i capi dei Farisei lo misero di fronte all’accusa di blasfemia.

Longino, secondo una tradizione cristiana, è il soldato romano che trafisse con la propria lancia Gesù Crocifisso al costato per accertarsi che fosse morto. Quindi l’incontro con Ponzio Pilato e la condanna a morte e tutto il doloroso percorso di Gesù, la via crucis, fino alla sua morte in croce e la conversione di Longino.

«La Passione di Cristo – spiegano il organizzatori – è in realtà una storia di amore, l’amore che Gesù ha per tutti noi e che può trasformare lo spietato soldato Longino in un martire, un santo, uno sposo della Chiesa. Questo progetto è frutto dell’impegno e della dedizione di una moltitudine di persone che con costanza si sono incontrate per preparare questo evento e per donare a tutta la comunità un momento di forte spiritualità e riflessione».