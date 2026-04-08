GROSSETO – Ci sono luoghi che non sono solo negozi, ma bussole per una comunità. La Nuova Libreria di via dei Mille taglia il traguardo dei 40 anni di attività e, per celebrare questo compleanno speciale, invita tutta la cittadinanza a un momento di festa e condivisione.

Nata nel 1986, la libreria è diventata negli anni un punto di riferimento per i lettori grossetani, un presidio culturale che ha visto passare generazioni di studenti, sognatori e appassionati di storie. Oggi, dopo quattro decenni di consigli tra gli scaffali e amore per la carta stampata, il titolare desidera ringraziare chi ha reso possibile questo viaggio.

«Vogliamo festeggiare con i nostri clienti storici, che sono ormai amici, ma anche con chi non ha mai varcato la nostra soglia: la libreria è una casa aperta a tutti. L’invito è rivolto a tutti i grossetani per venerdì 10 aprile, dalle ore 17:30. Che siate lettori accaniti o semplici curiosi, la Nuova Libreria vi aspetta per festeggiare non solo un’attività commerciale, ma un pezzo di storia di Grosseto».