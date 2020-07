“La nascita del Giullare e altre storie”: al Fonderia Leopolda lo spettacolo tratto da “Mistero buffo” di Fo

FOLLONICA – Domenica 26 luglio alle ore 21.15, nella cornice del Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, Matthias Martelli sarà il protagonista de La nascita del Giullare e altre storie, di Dario Fo e Franca Rame, regia di Eugenio Allegri.

Una delle giullarate più rappresentative di Mistero Buffo, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo, è una storia emblematica: il giullare non nasce tale, è il frutto di un miracolo di Gesù Cristo, che decide di trasformare un contadino, simbolo degli sfruttati del mondo, in un guitto che va nelle piazze per raccontare in modo comico e satirico la sua storia di reietto, e denunciare le violenze che era costretto a subire, smascherando così il potere e risvegliando le coscienze

Matthias Martelli e Eugenio Allegri hanno accettato la scommessa di riproporre il celebre testo di Dario Fo e Franca Rame senza la figura chiave del suo autore-attore, lavorando nel segno di una fedeltà all’originale che, per non essere tradito, necessita di una rilettura nuova e personale che ne sappia restituire lo spirito agli spettatori contemporanei.

Ingresso 8 euro – Biglietteria e prenotazioni:

MUSEO MAGMA: interno ex ilva, tel. 0566.59027 Martedì, giovedì, venerdì e sabato: 17:30 / 23:30 Mercoledì e domenica: 9:0 / 12:30 – 16:30 / 19:30

BIGLIETTERIA TEATRO: il giorno dello spettacolo, dalle ore 20:00

Tutte le info al sito http://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/