La musica unisce due mondi ad Aspettando Orbetello Piano Festival: l’evento in centro

ORBETELLO – Un incontro musicale internazionale sul palcoscenico dell’Auditorium di Orbetello dove venerdì 5 aprile alle 21.15 il Duo Van Duà si esibirà per la rassegna “Aspettando Orbetello Piano Festival”, organizzata dall’Associazione Kaletra Contemporanea con la direzione organizzativa di Beatrice Piersanti, il sostegno del Comune di Orbetello, Assessorato alla Cultura, e da numerosi sponsor privati.

La direzione artistica del Maestro Giuliano Adorno porta ad Orbetello il duo pianistico formato da Pamela Carolina Pérez Heredia e Pedro Mercado Isidro. Originaria dell’Argentina la prima, spagnolo il secondo, attraverso il Duo Van Duàquesti artisti rappresentano musicalmente l’incontro tra due mondi, quello americano e quello spagnolo e più ampiamente europeo.

Il programma del concerto infatti si muove tra le suggestioni del repertorio originale di Carlos Guastavino, forse il più grande esponente del nazionalismo romantico argentino, e quelle di George Gershwin, che, con la sua “Rhapsody in Blue”, dalla sintesi tra elementi della musica colta occidentale ed elementi jazzistici puntò a creare un autentico ed originale prodotto musicale americano. Questo viaggio musicale inoltre accompagna l’ascoltatore tra le citazioni che Samuel Barber attinse da strutture e forme musicali tipiche di altri Paesi nei suoi “Souvenirs” o ancora all’analoga operazione che il russo Rimskij-Korsakov con il suo “Capriccio spagnolo” condusse, evocando la Spagna attraverso una scrittura popolata dai colori e dai ritmi della musica popolare iberica.

Un dialogo intercontinentale tra due mondi che nel corso della storia si sono conosciuti e influenzati reciprocamente e da cui sono nati molti dei capolavori musicali che oggi vengono eseguiti in concerto e apprezzati dal grande pubblico internazionale. Il Duo Van Duá ha un ampio repertorioche si avvicina sia alle opere originali per pianoforte a quattro mani sia alle trascrizioni di composizioni di tutti i periodi e stili. Il duo ha eseguito la prima mondiale dell’opera per pianoforte a 4 mani del compositore olandese Bart Bakker, a loro dedicato, nell’ambito del festival per pianoforte e musica da camera Villajoyosa, di cui il Duo è fondatore e direttore artistico.

Programma dettagliato e biglietti (intero €10 \ minorenni €5) sul sito di Orbetello Piano Festival: https://orbetellopianofestival.it/

Info e prenotazioni 3892428801