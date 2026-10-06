GROSSETO – La musica ribelle approda al QB in piazza Pacciardi a Grosseto. Domani, mercoledì 7 ottobre alle 18, la libreria ospita Alessandro Meo “Sante” con il terzo capitolo del suo libro dedicato alla musica. Si tratta di “Rebel rebel. Mappe della resistenza musicale” edito da Stradebianche di Marcello Baraghini e a parlare del libro con Alessandro Meo ci sarà il musicista Andrea Rocchi.

Un viaggio nei luoghi che hanno ispirato e sono stati protagonisti di alcune delle più importanti note che hanno cambiato il corso della storia della musica.

Generi differenti e latitudini spesso lontane fra di loro.

Senza mai perdere di vista l’obiettivo: continuare a raccontare storie di musica ribelle. Semplicemente sostituendo la prospettiva e spostando l’attenzione verso la geografia di quelle storie, di quelle epoche e di tutte quelle resistenze. Può sembrare scontato, ma è impossibile pensare al punk senza i Clash o i Sex Pistols, soprattutto senza la Londra del ’77, o al contrario parlare del Bronx a New York senza raccontare le radici del rap.