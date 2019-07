La musica di “Kill Bill” e l’omaggio a Pasolini all’Amiata Piano Festival

CINIGIANO – Il grande duello di Giancarlo Santi (1972) è uno dei più rappresentativi film western italiani e la sua colonna sonora, firmata dal compianto Luis Bacalov (1933-2017), è tra le più amate dai fan, ancor di più da quando è stata ripresa da Quentin Tarantino nel film Kill Bill: Vol. 1. Un’occasione per ascoltarla dal vivo, in una particolare versione per flauto e archi, è offerta dall’Amiata Piano Festival: giovedì 25 luglio alle 19 al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano, Grosseto) la serie “Euterpe” si aprirà proprio su queste note, interpretate da Massimo Mercelli – il flautista emiliano vanta un numero impressionante di dediche e collaborazioni con i più importanti compositori, Bacalov compreso – insieme con gli archi della Roma Tre Orchestra diretta da Massimiliano Caldi.

La prestigiosa compagine romana, sotto l’autorevole conduzione del maestro milanese, eseguirà poi il Concerto brandeburghese n. 5 e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 7 di Johann Sebastian Bach. Solisti: il violinista David Simonacci, che ha collaborato come prima parte con alcune delle più importanti orchestre italiane, e il pianista Maurizio Baglini, che è anche il fondatore e il direttore artistico dell’Amiata Piano Festival.

La serata si concluderà con “tra la carne e il Cielo”, il prezioso omaggio a Pier Paolo Pasolini firmato da Azio Corghi. Il decano dei compositori italiani, 82 anni, lo scrisse su commissione del Teatro Verdi di Pordenone nel quarantennale della scomparsa del grande intellettuale, prendendo spunto dall’amore di Pasolini per la musica di Bach. Registrato in cd per Decca, il brano è dedicato alla violoncellista Silvia Chiesa. Con lei sul palco: il soprano Nika Gorič, il pianista Maurizio Baglini, la Roma Tre Orchestra guidata da Caldi e, per la prima volta, lo stesso Corghi nell’inedito ruolo di voce narrante.

La rassegna sostenuta dalla Fondazione Bertarelli prosegue venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio (inizio concerti alle 19). Come di consueto, durante l’intervallo di ciascun concerto, verrà offerta al pubblico una degustazione dei vini della Cantina ColleMassari.

Biglietti: www.boxofficetoscana.it – Info: www.amiatapianofestival.com – Tel. + 39 339 4420336

Le prossime date: 29/30/31 agosto, 1 settembre (serie Dionisus); 6/7 dicembre (Concerti di Natale).

Sede: Forum Bertarelli, Poggi del Sasso, Cinigiano, Grosseto, Toscana, Italia.