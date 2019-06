La musica di Hayden aprirà il 15esimo Amiata piano festival

CINIGIANO – Sarà la musica di Franz Joseph Haydn a dare ufficialmente il via al 15° Amiata Piano Festival giovedì 27 giugno, ore 19, al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano, Grosseto). La serie Baccus si aprirà con quattro splendidi Concerti per strumenti solisti e orchestra che testimoniano la geniale inventiva del compositore austriaco, protagonista insieme con Mozart e a Beethoven della luminosa epoca del classicismo viennese.

Di scena un’eccellenza italiana, l’orchestra Camerata Ducale di Vercelli, con il suo fondatore e direttore: il violinista Guido Rimonda, che suona il celebre Stradivari del 1721 “J. M. Leclair” ed è noto anche al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla trasmissione Voyager di Roberto Giacobbo.

Con lui sul palco la violoncellista Silvia Chiesa, interprete che ha contribuito in modo decisivo al rilancio del repertorio per violoncello solista del Novecento italiano e che suona un prezioso violoncello Giovanni Grancino 1697. Il terzo solista sarà il pianista Maurizio Baglini, fondatore e direttore artistico della rassegna, che ha commentato: «La musica di Haydn è uno scrigno di bellezza senza tempo, è stata scritta due secoli fa eppure continua a entusiasmare il pubblico: mi è sembrata la scelta migliore per festeggiare i primi 15 anni di questo festival. È anche un modo per ricordare l’importanza del mecenatismo nell’arte: come per Haydn fu vitale il supporto dei principi Esterházy, così l’Amiata Piano Festival ha potuto fare un fondamentale salto di qualità grazie al sostegno della Fondazione Bertarelli».

Il lungo weeekend di musica proseguirà venerdì 28 giugno con i Carmina Burana interpretati dal Theatrum Instrumentorum guidato da Aleksandar Sasha Karlić. Sabato 29 giugno musiche di Tchaikovsky e Schoenberg con l’inedito sestetto d’archi formato da Sonig Tchakerian, Alfredo Zamarra, Silvia Chiesa, Damiano Barreto, Alessandro Acqui, Ludovica Rana. Domenica 30 giugno viaggio nell’Europa musicale con il Quartetto del Teatro alla Scala, il pianista Simone Soldati e il musicologo Sandro Cappelletto.

I concerti iniziano tutti alle ore 19.00. Come di consueto, durante l’intervallo verrà offerta al pubblico una degustazione dei vini della Cantina ColleMassari.

Le prossime date: 25/26/27/28 luglio (serie Euterpe); 29/30/31 agosto, 1 settembre (serie Dionisus); 6/7 dicembre (Concerti di Natale).

Sede: Forum Bertarelli, Poggi del Sasso, Cinigiano, Grosseto, Toscana, Italia.

