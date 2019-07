La musica blues dei Due di Noi al Fish&Music di Guadagnoli

GROSSETO – Prosegue con successo il calendario musicale Fish And Music dal Guadagnoli. VenerdÌ 12 luglio arrivano i Due di Noi. Una serata all’insegna della bella musica e del divertimento con Stefano Chisci e Rosalinda Sgherri, pronti a intrattenere e deliziare gli ospiti a suon di musica blues e non solo.

Nella prima parte dello spettacolo si potrà ascoltare musica blues con l’accompagnamento della chitarra acustica meravigliosamente suonata dallo stesso Stefano Chisci; nella seconda parte di serata verranno eseguite musiche contemporanee, sia italiane che internazionali per immergervi sempre di più nelle hit dell’estate 2019. 35 canzoni eseguite dal vivo sotto il cielo stellato del Guadagnoli, il luogo giusto dove poter trascorrere una serata in armonia e in compagnia di due artisti eccezionali!

Si inizia alle 20.30. Ingresso libero. Prenotazioni tavoli al 3355446457