ORBETELLO – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Giuseppe Zanoni espone 11 opere della serie “I fiori che non ho mai amato” nel centro storico di Orbetello, Corso Italia, in collaborazione con l’associazione Centro Commerciale Naturale Centro Storico Orbetello e Melograno Associazione Culturale.

L’installazione sarà visibile dal 22 novembre al 3 dicembre