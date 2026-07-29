MASSA MARITTIMA – Dal 1 al 16 agosto la Galleria Spaziografico di Massa Marittima ospita “La Morte in Vacanza“, mostra personale di Chiara Bacco, un progetto espositivo che affronta con ironia e leggerezza uno dei temi più universali dell’esistenza, trasformandolo in una riflessione sul presente e sul futuro dell’arte.

L’esposizione nasce da una domanda che accompagna oggi molti artisti: quale direzione sta prendendo l’arte in un’epoca dominata dalla velocità, dagli algoritmi e dall’intelligenza artificiale? Chiara Bacco risponde con un linguaggio personale, capace di unire citazione, ironia e spirito dissacrante, reinterpretando celebri opere della storia dell’arte attraverso immagini surreali che invitano il pubblico a guardare oltre le apparenze.

Il titolo “La Morte in Vacanza” non allude a una fine, ma a una pausa simbolica: la morte diventa metafora di trasformazione, memoria e rinascita, mentre i teschi – protagonisti di molte opere – perdono ogni connotazione macabra per diventare figure vitali, testimoni della capacità dell’arte di reinventarsi continuamente.

La scelta del legno come supporto riveste un ruolo centrale nella ricerca dell’artista. Materiale vivo, attraversato da venature, nodi e imperfezioni, il legno dialoga con il colore acrilico in modo imprevedibile, restituendo unicità a ogni opera. È una presa di posizione nei confronti della perfezione digitale: un elogio dell’imperfezione, del gesto manuale e della materia come elementi insostituibili della creazione artistica.

Con questa mostra Chiara Bacco non intende provocare o scandalizzare, piuttosto stimolare una riflessione sul valore della creatività umana in un’epoca di profonde trasformazioni tecnologiche.

Il percorso espositivo celebra la memoria, la fantasia e la libertà dell’immaginazione, ricordando come l’arte continui a vivere proprio grazie alla sua capacità di cambiare.

La mostra è visitabile negli orari indicati in locandina.

Il progetto espositivo invita il pubblico a intraprendere un viaggio in cui ironia, tradizione e contemporaneità si intrecciano in una riflessione sul significato dell’arte e sul suo continuo rinnovarsi.

La mostra è allestita presso la Galleria Spaziografico di Vicolo del Ciambellano 7, spazio dedicato alla ricerca artistica contemporanea nel centro storico di Massa Marittima (GR).

“La Morte in Vacanza” mostra personale di Chiara Bacco

Dal 1 al 16 agosto 2026

Orario continuato: 17.30 / 22.30

Galleria Spaziografico Vicolo del Ciambellano 7 – Massa Marittima (GR) [email protected] | +39 3339777614