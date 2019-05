“La miniera a memoria”: letture, teatro e laboratori per bambini

ROCCASTRADA – Tre giorni di cultura, riscoperta della storia ed ecologia nel ricordo del 65esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelli in programma a Ribolla da venerdì 10 a domenica 12 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a martedì 28 maggio con diverse iniziative.

Venerdì 10 maggio, alle 10, l’ex Cinema di Ribolla ospiterà i ragazzi della scuola dell’infanzia di Ribolla per la Conclusione di Lettura delle fiabe, in collaborazione con l’associazione Sergio Lampis. Alle 16.30 al parco della Rimembranza la presentazione del libro “Siamo qui per sempre a ricordare” a cura della sezione soci Coop e associazione Sergio Lampis.

Sabato 11 maggio, alle 21, all’ex cinema spettacolo teatrale “Il cugino americano” di Flavio Cultrera a cura della Compagnia teatrale Auser di Ribolla Tutti sul Palco.

Domenica 12 maggio, alle 9, sarà la volta della giornata ecologica in collaborazione con le associazioni del comune, mentre alle 17.30 all’ex cinema si terrà lo spettacolo per bambini e famiglie “Django, La leggenda del plettro d’oro – Musica da ripostiglio”.

Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Bianciardi e numerose associazioni locali.