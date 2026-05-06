Aggiornamento: annullato il raduno di squadre di maggerini previsto per domenica 10 maggio all’ex cinema.

ROCCASTRADA – Primo fine settimana di eventi nel ricordo del 72esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelli in programma a Ribolla sabato 9 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a mercoledì 27 maggio con diverse iniziative.

Sabato 9 maggio si terrà la tradizionale “Camminata del minatore” da Montemassi a Ribolla, con appuntamento per la partenza in piazza della Madonna a Montemassi alle 15 (arrivo previsto a Ribolla alle 18.30) L’evento è organizzato da Arci Montemassi con guida Ae. Durante il percorso è prevista la lettura dei testi “Racconti a piedi”.

Alle ore 21.00 all’ex cinema “Viaggi e intemperie” in concerto. Rassegna memoria e miniera di Giada Oliva, Gianni Mele e Lou Gonzalez, a cura di Auser, Cgil – Anpi – (il ricavato dell’evento sarà devoluto per il progetto di recupero della discenderia).

Informazioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Toscana Spettacolo, Biblioteca Comunale Antonio Gamberi, Porta del Parco Minerario di Ribolla e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0564/561243 0564/561289 e-mail: [email protected].

In occasione del 72esimo anniversario, il Giunco.net ripropone “Ribolla, storia di una strage”, il podcast realizzato da IlGiunco.net nel 2023. ASCOLTA