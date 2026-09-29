CASTELL’AZZARA – Il 3 ottobre al Museo Territorio Ambiente Cultura (Tac) di Castell’Azzara (Gr) viene inaugurata la mostra fotografica “Lo sguardo (che) conta”, promossa dall’Archivio centrale dello Stato a cura di Maila Iacovelli e Chiara Ronchini, con i testi di Emilia Guidotti (Fiori di Roccia, Effigi 2023).

Esporrà fotografie dal patrimonio dell’Archivio centrale dello Stato sulle bonifiche nella Maremma toscana e sul contesto minerario, insieme a fotografie di archivi del territorio, tra cui l’Archivio del Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata, gli Archivi Minerari Amiatini Riuniti, la Fototeca della Maremma, l’archivio del Comitato ex minatori Selvena, l’archivio della casa editrice Effigi e archivi privati, tra cui quello del fotografo Antonio Ruffaldi Santori.

Un racconto corale che è memoria viva, dove le persone, i luoghi e le trasformazioni di ieri si legano al tempo presente.

La mostra verrà inaugurata con una giornata di confronto su “Fotografia e archivi fotografici tra comunità, storia, memoria e futuro”, con la partecipazione di diverse realtà e persone del territorio, tra cui il Comune e la Proloco di Castell’Azzara, l’Associazione Amici dell’Orso, la Società italiana per lo studio della fotografia, oltre all’Acs e alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana.

Il progetto vede lo svolgimento di laboratori fotografici con ragazze e ragazzi della scuola secondaria e dell’Associazione Pollyanna, che esporranno i loro lavori nella mostra conclusiva, visibile dal 7 novembre nelle strade di Castell’Azzara.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno de Il Museo rigenera – Ed. Fotografia, promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura.