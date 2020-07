“La Meacci racconta Meucci”, così il teatro incontra la scienza

GROSSETO – Anna Meacci, attrice toscana di fama nazionale, è la protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna “Grosseto in scena”, il recital “La Meacci racconta Meucci” in programma lunedì 20 luglio alle 21.30 al Giardino dell’archeologia (ingresso 3 euro). La performance va in scena grazie alla collaborazione tra i Teatri di Grosseto e Fondazione Toscana

La comica racconta Antonio Meucci, all’anagrafe Antonio Santi Giuseppe Meucci, inventore italiano, celebre per lo sviluppo di un dispositivo di comunicazione vocale accreditato da diverse fonti come il primo telefono, il cosiddetto “telettrofono”. L’attrice parte dal racconto di un sogno di un uomo speciale che vuole a tutti i costi mettere in comunicazione i tecnici sulla grata con i macchinisti sul palco senza farsi sentire dagli attori in scena.

Mischia il racconto della vita di Antonio con la descrizione della sartoria del teatro dove conobbe la moglie e con i ricordi di Anna bambina nell’atelier della madre, e lo fa con trasporto e tenerezza. Nella performance non manca l’amarezza per quell’uomo finito in povertà, che si è visto rubare la sua invenzione accreditata all’inizio ad Alexander Graham Bell.

Una storia bellissima raccontata da una grande attrice capace di far ridere e piangere attraverso le sue parole. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 347 8040831.