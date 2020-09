La matinée di Anfisa Bobylova: alla Chiesa dei Bigi la magia del piano

GROSSETO – La nuova edizione della rassegna Scriabin Concert Series riparte da Anfisa Bobylova. È la giovane pianista ucraina la protagonista del primo concerto, in programma domenica 20 settembre alle ore 11.30 nella Chiesa dei Bigi.

Anfisa Bobylova, recente vincitrice della decima edizione del Concorso pianistico internazionale “Fausto Zadra”, si esibirà in un repertorio che comprende musiche di Haydn, Chopin e Rachmaninoff. I biglietti (10 euro, posto unico e assegnato secondo le normative di sicurezza anti-Covid) sono in prevendita chiamando il numero 392 1019472; i tagliandi rimanenti saranno messi in vendita a partire dalle ore 11 in biglietteria.

La rassegna è organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Comune di Grosseto, il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. Tutte le informazioni sui singoli appuntamenti della rassegna sono anche sulla pagina Facebook Scriabin Concert Series.