La Maremma ricorda la strage di via D’Amelio: tutti gli appuntamenti sul web

GROSSETO – Domenica 19 luglio ricorre il 28esimo anniversario della strage di via D’Amelio in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di Polizia Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. L’unico sopravvissuto alla strage fu l’agente Antonio Vullo.

In occasione di questo anniversario il Movimento Agende Rosse organizza una serie di iniziative che si terranno esclusivamente online a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Tutti gli appuntamenti potranno essere seguiti sul sito web www.19luglio1992.com, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/agenderosse e sul canale YouTube https://www.youtube.com/c/19luglio1992-agenderosse del Movimento.

In Via d’Amelio sarà presente Salvatore Borsellino insieme a un piccolo gruppo di aderenti. Durante tutta la giornata, ci sarà un presidio costituito da un piccolo palco e uno schermo per la proiezione della diretta streaming.

Il Gruppo Agostino Catalano – Maremma collabora attivamente all’organizzazione dell’evento e ha proposto la partecipazione di una studentessa grossetana, Agata, della scuola secondaria di primo grado Ungaretti all’incontro intitolato “Viaggio nella Costituzione” che si svolgerà la mattina di domenica 19 luglio, dalle ore 10.30. Agata, insieme ad altri quattro studenti di tutta Italia, dialogherà con i professori Alessandra Algostino e Gaetano Azzariti, docenti universitari di Diritto costituzionale, sui primi dodici articoli della nostra Costituzione.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, sarà trasmessa una serie di video realizzata dai gruppi territoriali del Movimento Agende Rosse.

Alle ore 16.58 avrà luogo il minuto di silenzio e Salvatore Borsellino leggerà, da via d’Amelio, la poesia “Giudice Paolo” di Marilena Monti.

Infine, alle ore 18, è previsto l’incontro intitolato “Cedimenti nella legislazione antimafia: riforme necessarie o irragionevoli benefici per la criminalità mafiosa?” durante il quale interverranno Salvatore Borsellino, Sebastiano Ardita (magistrato), Marco Patarnello (magistrato) e Fabio Repici (avvocato).

Per ulteriori informazioni:

Indirizzo e-mail: 19luglio1992@gmail.com

Sito web: www.19luglio1992.com