ALBERESE – Una serata all’insegna della storia del Parco della Maremma, prima dell’istituzione dell’area tutelata. Venerdì 13 novembre, alle 21, nell’ambito di “Parco aperto”, la rassegna di eventi organizzata dall’Ente Parco regionale della Maremma, è in programma un evento speciale dedicato alla proiezione di documenti video inediti, ritrovati negli archivi dal titolo “Come eravamo”.

L’appuntamento è all’ex Cinema dell’Opera nazionale combattenti di Alberese, dove saranno proiettati filmati d’epoca recuperati in occasione delle ricerche condotte per i cinquant’anni del Parco della Maremma e successivamente digitalizzati. Un viaggio nel tempo attraverso immagini uniche, che saranno commentate con l’aiuto dei rappresentanti del Parco e di altri ospiti.

Saranno presenti all’evento Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma; l’avvocato Luciano Giorgi, già presidente della Provincia di Grosseto; Bruno Caoduro, rappresentante della comunità di Alberese; Federico Santini, regista del documentario “Una battaglia campale. La nascita del Parco della Maremma”; e Francesco Ciarapica della Mediateca digitale della Maremma, che si è occupata della digitalizzazione.

Due i filmati che saranno proiettati: il primo mostra le immagini di una spiaggia affollata che si contrappongono alla deserta Collelungo. I bagnanti si schierano per un turismo lento e sostenibile, i butteri per il no alla cementificazione. Alla vigilia della nascita del Parco, la voce delle istituzioni in difesa dell’area protetta è affidata a Luciano Giorgi, presidente della provincia, al sindaco di Grosseto Giovanni Battista Finetti e al presidente della Regione Toscana Lelio Lagorio.

Il secondo, invece, racconta la flora e fauna dell’area protetta: bocca d’Ombrone, San Rabano, la duna, le aree umide… Una natura, come viene detto, “modellata attraverso i secoli dall’uomo, con rispetto, quasi con amore” per costituire un vantaggio naturale e sociale.

Dopo il dibattito con il pubblico, la serata si concluderà con la proiezione di un estratto del documentario di Federico Santini “Una battaglia campale – La nascita del Parco della Maremma”.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione della Proloco Alborensis, che ha messo a disposizione l’ex cinema, e della Mediateca digitale della Maremma, che ha digitalizzato i filmati reperiti negli archivi del Parco.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata all’indirizzo [email protected].