“La Maremma nell’arte contemporanea”: al via i giovedì culturali al Porto di Marina

MARINA DI GROSSETO – Quattro incontri alla scoperta delle meraviglie dell’arte contemporanea in Maremma. È la rassegna “Porto d’arte”, la serie di appuntamenti promossi dal Porto della Maremma e Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura.

Il primo incontro – che, come tutti gli altri, sarà condotto da Mauro Papa, direttore di Clarisse Arte – è in programma giovedì 18 luglio a partire dalle 22 nella galleria del porto, a Marina di Grosseto, sul tema “La Maremma nell’arte contemporanea”. L’ingresso è libero.

«La Maremma – spiega Mauro Papa – non è soltanto una terra ricca di meraviglie ambientali, monumenti archeologici o d’arte antica. La Maremma è anche una terra dove hanno scelto di lavorare artisti contemporanei conosciuti a livello internazionale: dai celebri Niki de Saint Phalle, con il suo Giardino dei Tarocchi a Capalbio, a Daniel Spoerri, con il suo Giardino d’arte a Seggiano, fino al grande e misterioso street artist Blue. Questo ciclo di incontri si propone proprio di presentare ai turisti, e non solo, tante delle importanti opere d’arte contemporanea che sono state realizzate in Maremma. Non sarà una lezione d’arte, piuttosto un dialogo con tutti coloro che vorranno venire a trovarci».

Gli incontri successivi (sempre alle 22, a ingresso libero) sono in programma giovedì 25 luglio (“Arte pubblica e street art a Grosseto”), giovedì 1 agosto (“Niki de Saint Phalle e l’arte femminista”) e giovedì 8 agosto (“Il giardino di Daniel Spoerri e gli altri parchi d’arte in Maremma”).

Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0564 488067 (Clarisse Arte) oppure 0564 330075 (Porto della Maremma).