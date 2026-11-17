FOLLONICA – Una storia di coraggio, solidarietà e rinascita, capace di alternare momenti drammatici e ironia, emozione e leggerezza. È quella raccontata da La Maison des Femmes – La casa delle donne, il film che sarà proposto in anteprima provinciale venerdì 20 novembre alle 21.30 al Piccolo Cineclub Tirreno.

L’appuntamento si inserisce nella settimana che precede il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una scelta con cui il cineclub intende portare sul grande schermo una storia che affronta temi importanti come la dignità, la solidarietà e la possibilità di ricominciare.

Una storia tra emozione, ironia e voglia di ricominciare

«Finalmente una storia che sa coniugare impegno e leggerezza», sottolineano gli organizzatori, presentando il film come un racconto capace di affrontare anche le situazioni più difficili senza rinunciare alla vitalità e alla condivisione.

«Una storia che alterna dramma e ironia, emozione e leggerezza. Si ride, si balla, ci si emoziona. Perché anche nei percorsi più difficili il sorriso, l’amicizia e la voglia di stare insieme possono fare la differenza».

Il Piccolo Cineclub Tirreno aderisce a Posto Occupato

La serata avrà anche un significato simbolico. In occasione dell’iniziativa, infatti, il Piccolo Cineclub Tirreno aderisce a Posto Occupato, il progetto di sensibilizzazione che riserva simbolicamente un posto a una donna vittima di violenza.

«Ci sembrava importante portare sul nostro schermo un film che racconta la dignità, la solidarietà e la possibilità di ricominciare, senza mai perdere di vista l’umanità e la vitalità delle persone».

Prenotazioni aperte: ancora 60 posti disponibili

Per la proiezione di venerdì 20 novembre, alle 21.30, sono ancora disponibili 60 posti. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite WhatsApp al numero 339 388 0312.

Un’occasione per condividere una serata di cinema e riflessione, alla vigilia di una ricorrenza che richiama l’attenzione sulla violenza contro le donne e sull’importanza della solidarietà.