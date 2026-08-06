PORTO SANTO STEFANO – Interpretazioni che riportano il calendario indietro di anni, che ricordano la mitica Mina, risuonando sabato 8 agosto nello spazio all’aperto del Centro studi don Pietro Fanciulli. A regalarle a quanti vorranno intervenire sarà Isabella del Principe, una delle voci più interessanti del panorama maremmano che vanta collaborazioni di altissimo livello ed apparizioni sulle principali emittenti nazionali.
La serata organizzata dal Centro Studi in via Scarabelli 16 a Porto S. Stefano avrà inizio alle ore 21:30 con un titolo indubbiamente evocativo: La voce del silenzio, uno dei brani più belli di Mina, presentato dalla Piccola Orchestra “Musica Leggera” del maestro Michele Makarovic con la voce di Isabella del Principe.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 3343553317 e 3397638133 dalle 7 alle 19 dei giorni feriali. A disposizione c’è anche la pagina Facebook del Centro Studi.