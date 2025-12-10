GROSSETO – Nuovo appuntamento con Montanaria, la rassegna di cinema di montagna organizzata dal Cai Grosseto e dal Clorofilla.

Domani, giovedì 11 dicembre alle 21.15, per la giornata internazionale della montagna, proiezione al cinema Stella de “La luna sott’acqua” di Alessandro Negrini che sarà presente in sala. Il documentario, vincitore di dieci premi internazionali e già acclamato in numerosi festival europei, continua a conquistare pubblico e critica per la sua capacità di unire poesia visiva, impegno civile e realismo magico.

L’opera racconta con linguaggio visionario e struggente la vicenda del paese di Erto, sopravvissuto alla tragedia del Vajont ma costretto a resistere anche all’oblio e alle logiche del profitto.

Il documentario è un ritratto della comunità di questo paesino delle Dolomiti che ancora oggi lotta per ottenere dignità e riconoscimento. Nell’arco di più di 10 anni, il regista ha filmato il sindaco che lotta insieme alla sua comunità per non essere dimenticato dalle istituzioni nazionali. Attraverso la voce del Bosco, vediamo gli sforzi della comunità, che a un certo punto si divide a causa di un progetto che mira a creare un’opera d’arte sulla diga, all’origine del disastro: mentre per il sindaco e il curatore d’arte è un modo per risollevare il paese e guardare avanti, per alcuni sarebbe un altro passo per far dimenticare la tragedia.

La forza del documentario sta nella capacità di far sentire lo spettatore parte di questa comunità. Le immagini suggestive, la colonna sonora toccante e i protagonisti contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa tra realtà e sogno. “La luna sott’acqua” è anche una storia di rinascita, di resistenza e di speranza. Gli abitanti di Erto, pur portando con sé il peso della tragedia, non si arrendono alla vita. Continuano a coltivare i loro campi, a festeggiare insieme, a tramandare le loro storie.

A guidare lo spettatore è la voce narrante di Maria Pia Di Meo, storica e amatissima doppiatrice italiana, voce ufficiale di Meryl Streep, Jane Fonda e molte altre icone di Hollywood.

Al Cinema Stella inoltre è in programma il film “C’era una volta mia madre” di Ken Scott (ore 17 e 21.15 – domani giovedì 11 dicembre solo alle 17).