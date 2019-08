La Luna aprirà il concerto de Le Vibrazioni del Follonica summer festival

FOLLONICA – La Luna aprirà il concerto della nota band italiana Le Vibrazioni, per la data del Summer Festival che si terrà sabato 10 agosto presso il Parco Centrale di Follonica.

L’ artista, insieme alla sua band, presenterà dalle ore 20, i sette nuovi brani dell’album che uscirà in autunno (che comprenderà anche un featuring d’eccezione), compreso l’ultimo singolo attualmente in radio “Niente succede”, brano elettropop, presente nelle principali indie charts italiane. Una grande serata che prevede anche il concerto del noto cantautore Tricarico alle ore 21.00.

videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=okgLDb5QP9U

Fb: www.facebook.com/LaLunaFL/

Programma serata:

18:00, inaugurazione mostra “Rock your art”

18:00, laboratorio di musica e letture per bambini

19:00, Spazio Arte Kidz in concerto

20:00, La Luna in concerto

21:00, Tricarico in concerto

21:30, Le Vibrazioni al Follonica Summer Festival