GROSSETO – Venerdì 12 luglio, alle 18, la Libreria delle Ragazze presenta L’amore che dura di Lidia Ravera. L’autrice ne parlerà con Donatella Borghesi.

Trama – Lui è un regista in ascesa e vive a New York. Lei insegna in una scuola della periferia romana e crede nella sua missione. Lui è esibizionista, lei riservata. Emma e Carlo si sono amati fin dall’adolescenza, con la sconfinata energia del primo amore. Sono passati vent’anni dalla fine del loro matrimonio, eppure si sono dati un appuntamento. Lui è a Roma per presentare il suo primo vero film, che rievoca con nostalgia la loro storia nei movimentati anni Settanta, lei lo ha criticato su una rivista on line, e lui non l’ha presa bene. Emma va incontro a Carlo in bicicletta, indossando il gilet damascato che avevano comprato insieme quarant’anni prima, e una borsa fiorita con dentro i quaderni neri, i diari che scrive da sempre. Perché li ha portati, forse li vuol fare leggere a lui. Che cosa si aspettano l’una dall’altro, a distanza di così tanto tempo? Sono entrambi titubanti, incerti se incontrarsi sia la cosa giusta. Sanno di essere cambiati, sono due persone diverse e distanti. Ma non è ancora il tempo della resa dei conti, un imprevisto lo impedisce, o almeno lo ritarda. Con il suo stile serrato e coinvolgente, e una sequenza a flash back, Lidia Ravera ci racconta la storia di un amore dei nostri tempi, segnato dalla rivoluzione femminista. E con Emma e Carlo, personaggi indimenticabili, l’autrice si chiede – e fa chiedere al lettore – qual è il mistero dell’amore. Facendoci rivivere i cambiamenti di una coppia negli anni, le cose non dette e non fatte, i segreti ben nascosti. Ma sempre con il filo rosso del sentimento amoroso che unisce e ripara, e che fa ritrovare la forza della giovinezza. Perché l’amore può durare.

Lidia Ravera ha raggiunto la notorietà da giovanissima, con il longseller Porci con le ali, che ha venduto tre milioni di copie ed è diventato anche graphic novel. Ha lavorato per il cinema, il teatro e la televisione. Ha scritto trenta opere di narrativa, tra cui gli ultimi romanzi Piangi pure, Gli scaduti e Il terzo tempo. Da Piangi pure è stato tratto lo spettacolo teatrale Nuda proprietà, con la regia di Emanuela Giordano, interpretato da Lella Costa. Dirige la collana di narrativa “Il terzo tempo” di Bompiani, dedicato alle tematiche degli over sessanta, di cui sono usciti i primi due titoli.