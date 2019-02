La libertà annullata dalle nuove tecnologie: al Teatro del Ciliegio va in scena “Il mio Caino”

MONTEROTONDO MARITTIMO – All’interno della Stagione teatrale 2019 realizzata grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale e di Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con Officine Papage, venerdì 22 febbraio alle ore 21.15 andrà in scena al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo lo spettacolo “Il mio Caino”.

Lo spettacolo è l’ultima produzione della compagnia Katzenmacher, firmata da Alfonso Santagata, regista, attore e autore di testi pieni di incanto e ferocia, oltre che reinventore, sulla scena, delle grandi opere della letteratura occidentale: i tragici greci, Shakespeare, Cervantes, Büchner, Dostoevskij, Beckett, Pinter. Proprio a quest’ultimo è dedicato lo spettacolo “Il mio Caino”.

Governati da regimi dittatoriali o da democrazie, differenti Paesi usano gli stessi sistemi di controllo, gli stessi metodi coercitivi mettendo in discussione o annullando diritti consolidati e libertà fondamentali. Ma cosa si nasconde dietro quel velo di falsità chiamato uguaglianza, libertà, indipendenza? Oggi più che mai, tutte le forme di potere hanno bisogno di controllori che sfuggono ad ogni controllo: sono indispensabili per tenere a bada le persone e contenere le loro libertà. E così la distanza tra l’uso delle tecnologie come “pratiche della libertà” e tecnologie come “sottomissione al controllo” si trasforma in un conflitto insanabile. Harold Pinter è il drammaturgo che più di tutti ha raccontato questo conflitto, che si trasforma in simbolo della società contemporanea, caratterizzata dalla concorrenza e dalla lotta per la sopravvivenza.

Prima dello spettacolo dalle 19.00 aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale agli spettatori nella stanza comunale di Via Pietro Gori, con i gustosi prodotti locali della Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili. In teatro dalle 20.30 vernissage, con l’inaugurazione della mostra di Francesca Bazzurro, interna al progetto “Ar Teatro – quadri fuori scena”.

Biglietti spettacolo: intero 10€, ridotto 8€. Prevendita il giorno prima dello spettacolo in orario 10-12 presso il Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra). Info e prenotazioni telefoniche a partire da mercoledì 20 febbraio al 339.8698181 (dalle 16 alle 19).