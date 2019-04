La Liberazione si celebra a tavola: al Casello c’è il pranzo partigiano

FOLLONICA – La ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo tra musica e memoria: saranno questi gli ingredienti delle celebrazioni del 25 Aprile a Follonica che inizieranno alle 10 e 15 col concentramento davanti al comune dei partecipanti al corteo che si preannuncia come sempre molto partecipato.

Subito dopo, intorno alle 13 si svolgerà nel giardino del Casello Idraulico il pranzo partigiano organizzato dall’Associazione Festival Resistente per vivere un momento comunitario fondamentale al fine di consolidare il tessuto sociale e la rete di solidarietà che da sempre caratterizzano la città del golfo. Alle 17 la giornata si concluderà col suggestivo concerto de gruppo De’ Soda Sisters, folk in salsa toscana per un evento popolare che celebri dignitosamente la giornata della Liberazione. Le De’ Soda Sisters nascono infatti per dare importanza a un patrimonio culturale fondamentale come la musica popolare rendendola accessibile anche alla modernità e a tutte le generazioni.

La band ha un vasto repertorio di brani ormai dimenticati della tradizione popolare che vengono recuperati e riarrangiati dopo un’accurata ricerca costruendo così uno spettacolo musicale di grande spessore.

Il Festival Resistente di Follonica e Alta Maremma proseguirà fino al primo Maggio per collegare insieme due ricorrenze civili che oggi più che mai sentono la necessità di essere nuovamente valorizzate, il 25 Aprile festa della Liberazione nazionale dal nazifascismo ed il Primo Maggio, festa del lavoro e di tutti i lavoratori.