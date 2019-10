“La legge del mare. Cronache dei soccorsi nel Mediterraneo”: Annalisa Camilli presenta il suo libro

GROSSETO – La Libreria delle ragazze (via Fanti 11/b), venerdì 18 ottobre alle 18, presenta La legge del mare. Cronache dei soccorsi nel Mediterraneo di Annalisa Camilli. Ne parlerà con l’autrice Paola Fagnani.

«In mare non ci sono stranieri o cittadini, clandestini o rifugiati, ma solo naviganti e naufraghi. I primi sono costretti da una legge naturale a soccorrere i secondi. Perché, come nel riflesso di uno specchio, tutti i naufraghi sono stati naviganti, tutti i naviganti potrebbero diventare naufraghi». Così la giornalista Annalisa Camilli introduce il suo libro,.

Il suo libro è il diario di bordo di una cronista che ha varcato innumerevoli volte la frontiera d’acqua del Mediterraneo, quella che divide – e unisce – il nostro continente con l’Africa e il Medio Oriente. Ha seguito le rotte dei migranti che lasciano la propria terra d’origine per inseguire la speranza di un futuro migliore, per sottrarsi a guerre, persecuzioni e povertà. Ha raccolto le loro storie, di chi ce l’ha fatta ad arrivare e di chi invece è rimasto intrappolato nei campi di concentramento della Libia. E ci fa capire che non sono vittime indistinte ma persone.

Si è imbarcata sulle navi delle Ong per conoscere gli operatori che hanno scelto di salvare vite umane: chi sono, cosa fanno, che difficoltà affrontano. Ha visto la loro fatica e le loro emozioni. E ci fa capire come siano inconsistenti e disumani gli slogan di questi ultimi anni sui “taxi del mare” e sugli “complici degli scafisti”. Senza giudizi e tanto meno pregiudizi, un’inviata sul campo ci dà gli strumenti per conoscere davvero uno dei fenomeni più importanti della nostra epoca, la migrazione.

Annalisa Camilli, giornalista, lavora al settimanale Internazionale dal 2007. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh foundation award con il reportage La barca senza nome. Ha lavorato a Rainews24 e Associated Press.