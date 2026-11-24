FOLLONICA – L’Associazione Culturale Aps Kore di Follonica organizza la conferenza dal titolo: “Non ve l’augurate cosa era la guerra. E stati attenti perché riviene”.

Con riferimento alle testimonianze raccolte nell’omonimo libro, le co-autrici dottoressa Daniela Antonini, psicologa e psicoterapeuta, presidente Anpi Sezione di Gavorrano – Scarlino, insieme a Patrizia Scapin, storico dell’arte, condurranno i lavori della giornata rivolgendo particolare attenzione al tema della guerra vista con gli occhi dei bambini.

L’impatto psicologico della guerra sui minori è profondo e duraturo, lascia cicatrici invisibili che richiedono un’attenzione particolare e un sostegno empatico che duri nel tempo.

L’Associazione Kore, anche attraverso pubbliche conversazioni su specifiche tematiche, come questa, “le ferite dell’Anima”, si propone di promuovere una maggiore consapevolezza dell’individuo affinché si realizzi armonia al proprio interno e nelle proprie relazioni.

L’incontro, introdotto dalla dottoressa Viviana Nacchi, psicologa e psicoterapeuta, sarà arricchito dalle letture ad alta voce sull’argomento di Angela Lussu.

L’evento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Follonica, si svolgerà sabato 28 novembre 2026 alle ore 16:30 presso la Pinacoteca Civica, P.zza del Popolo 1/2 a Follonica (GR). Ingresso libero e gratuito.