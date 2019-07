“La guerra di Antonio”: voce e chitarra per raccontare la vita del poeta maremmano Gamberi

GROSSETO – Poesia e musica alla Casa del Quartiere, in piazza Pacciardi, giovedì 25 luglio a partire dalle 21. Andy Rocchi racconta “La guerra di Antonio, uno spettacolo di musica da strada e poesia da rivoluzione”.

Per non dimenticare il grande Antonio Gamberi, minatore, antifascista, poeta del popolo, nato a Grosseto all’alba dell’Unità d’Italia. Attraverso la sua voce e la chitarra di Andy si disvela il racconto di due guerre e due rivoluzioni mancate, usando le parole dei poeti che vissero quei giorni in cui cominciò il nostro presente.

Andy Rocchi è un musicista innamorato delle parole. Da 10 anni sperimenta con le sue chitarre il modo migliore di dare un suono alle parole dei grandi scrittori e poeti sia live che su disco.