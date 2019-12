La grande rincorsa: la mostra fotografica sullo sport in Maremma negli anni ’50

GROSSETO – Quaranta immagini in bianco e nero, in gran parte inedite, che ritraggono le iniziative sportive dei maremmani a partire dai primi anni ’50. Il glorioso campo Amiata, particolarmente gremito di pubblico, ospita il 1° maggio 1950 un incontro di calcio femminile tra Le agguerrite compagini romanista e triestina .

Stesso anno e stesso campo per i ragazzi del Grifone che sfidano l’Ancona e la squadra del giovane Torino dopo la tragedia di Superga.

Vedremo Coppi e Bartali sfidarsi nel selciato cittadino e nelle strade sterrate della maremma nel gran Premio Massaua Fossati organizzato grazie allo sponsor dello stabilimento Paoletti, i motociclisti del Gran Premio Maremma nel circuito urbano di via Gramsci, Via Alfieri e Piazza Lamarmora, podisti nell’anello esterno delle mura medicee, le gare di pattinaggio organizzate dall’Enal in viale Matteotti, piazza F.lli Rosselli e via Bonghi.

Gare di regolarità per vespisti provenienti anche da oltre i confini nazionali, la coppa Toscana auto con una insolita cinquecento sull’aurelia nord.

Non mancheranno gli sport invernali con i primi impianti e le prime gare sulla vetta del Monte Amiata con noti cittadini grossetani emuli di Zeno Colò.

Una sezione apposita è dedicata alle olimpiadi di Roma del ’60 che ha visto il nostro stadio ospitare incontri calcistici come Francia – India ed all’inaugurazione del campo scuola, poi intitolato a Bruno Zauli.

Anche la recentissima vittoria del giovane Simone Guerrini ai campionati italiano di pugilato ha il suo retroterra nella gloriosa scuola grossetana di boxe, allora ospitata in una troniera delle mura, ben documentata dall’archivio fotografico.

I visitatori potranno ammirare Milo Malagoli ‘il gigante buono’ in allenamento ed in posa con i colleghi di pugni che, al suo cospetto, sembrano lillipuziani, la scuola di atleti in allenamento in palestra e all’esterno e formidabili incontri con Marconi e Polidori che sfidano i colleghi tedeschi in ring allestiti al Teatro degli Industri o all’Arena della Cavallerizza.

Non potrà mancare la testimonianza iconografica del baseball salito agli onori nazionali durante la Presidenza Falconi così come un doppio di tennis già conosciuto dal gentil sesso fin dai primi ’50.

La mostra, con il Patrocinio del Comune di Grosseto, della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e grazie al contributo economico di Conad, verrà inaugurata alle 11,30 di domenica 22 dicembre alla presenza delle autorità cittadine presso la galleria fotografica di viale Porciatti n.10 e resterà aperta tutti i giorni festivi compresi dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 fino al 6 gennaio compreso grazie ai servizi dell’Associazione Kansassìti.