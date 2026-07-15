CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo alcuni anni di sospensione, torna “Soli Deo Gloria”, la rassegna di musica sacra e di ispirazione religiosa giunta alla sua VI edizione. Quest’anno la manifestazione si inserisce nel più ampio cartellone di “Estate nella Fede”, il programma di eventi culturali e spirituali promosso dalla Diocesi di Grosseto attraverso l’ufficio per la pastorale della cultura e le parrocchie della costa.

La rassegna, che vede la collaborazione della Parrocchia di San Giovanni Battista e della Fondazione Giovanni Chelli insieme al patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, offrirà due serate di altissimo livello nel cuore dell’estate castiglionese.

I concerti si terranno nel suggestivo Giardino di San Giovanni a Castiglione della Pescaia, nel borgo medievale, con inizio alle ore 21.30 e a ingresso libero.

Il festival si aprirà venerdì 24 luglio con l’energia trascinante del Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble, guidato da Carla Baldini, che celebra quest’anno il 30° anniversario di attività. Il secondo appuntamento, mercoledì 12 agosto, sarà affidato all’ensemble di rilievo internazionale Theatrum Instrumentorum, diretto dal Maestro Aleksandar Sasha Karlić, che proporrà un viaggio nei repertori mariani tra Oriente e Occidente dal titolo “Mostra te esse, Matrem”.

Il concerto del 24 luglio con Sisters & brothers gospel Choir ensemble

Il coro Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble, fondato e diretto da Carla Baldini nel 1996, è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual. Ha tenuto oltre 250 concerti in chiese, teatri e piazze di tutta Italia.

Il repertorio: Il concerto comprende i classici della musica gospel e spiritual (come Oh, happy day, When the Saints go marchin’ in, Amazing Grace…), alcuni gospel originali composti da Carla Baldini e celebri canzoni reinterpretate con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima. Un mix esplosivo di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale caratterizzato da “shouting”, “call and response” e perfetto interplay fra voci soliste, coro e musicisti.

Il concerto del 12 agosto con i Theatrum instrumentorum

L’Ensemble si costituisce nel 1986 a Milano e propone il repertorio dal Medioevo all’Ottocento, coltivando sia la musica dell’Europa Occidentale (soprattutto italiana e spagnola) che quella fiorita in ambito Bizantino ed Ottomano, in un’ottica di ricerca ed interpretazione storico-musicale costantemente rapportata alle fonti antiche, integrandole a volte con lo studio delle arcaiche tradizioni musicali tuttora viventi. Oggi è considerato tra i gruppi italiani di punta nel panorama europeo della musica antica. Dal 1997 è diretto da Aleksandar Sasha Karlić.