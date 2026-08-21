FOLLONICA – Domenica 23 agosto , dalle ore 21 , il quartiere Cassarello in piazza Falcone e Borsellino ospita il concerto della tribute band ufficialmente riconosciuta dai Nomadi . Una serata di bel tempo e buona musica organizzata dall’ associazione Carnevale Rione Cassarello , con il patrocinio del Comune di Follonica .

Protagonista dell’evento sarà la Tribù Nomade, tribute band di grande tecnica ed esperienza, ufficialmente riconosciuta dai Nomadi. Il gruppo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i brani che hanno segnato la storia della celebre formazione emiliana e accompagnato intere generazioni.