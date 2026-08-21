FOLLONICA – Domenica 23 agosto, dalle ore 21, il quartiere Cassarello in piazza Falcone e Borsellino ospita il concerto della tribute band ufficialmente riconosciuta dai Nomadi. Una serata di bel tempo e buona musica organizzata dall’associazione Carnevale Rione Cassarello, con il patrocinio del Comune di Follonica.
Protagonista dell’evento sarà la Tribù Nomade, tribute band di grande tecnica ed esperienza, ufficialmente riconosciuta dai Nomadi. Il gruppo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i brani che hanno segnato la storia della celebre formazione emiliana e accompagnato intere generazioni.
Lo spettacolo dal vivo è pensato per coinvolgere tutta la piazza, dagli appassionati alle famiglie, offrendo l’opportunità di ritrovarsi e trascorrere insieme una piacevole serata estiva. L’appuntamento porterà la grande musica italiana nel cuore del quartiere Cassarello.
L’ingresso è a offerta libera.