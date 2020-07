La grande musica da cinema in Piazza Garibaldi: l’Orchestra Nuova Europa in concerto

MASSA MARITTIMA – Un progetto nato dalla passione e con l’obiettivo di diffondere le sette note e valorizzare i giovani talenti del territorio. È quello che sta portando avanti l’associazione “Amici della musica” di Massa Marittima costituita oltre 30 anni fa ma che negli ultimi anni ha rilanciato con forza la sua vocazione grazie all’impegno del presidente Fiorenzo Borelli, delle consigliere Lisa Giani e Manuela Radi, del tesoriere Franco Donati e del direttore artistico Maurizio Morgantini.

Un lavoro che in parte si è fermato nei primi mesi dell’anno a causa dell’emergenza Covid ma che sta lentamente ripartendo con la speranza di riprendere in pieno l’attività nei prossimi mesi. Infatti l’associazione, che conta oltre 100 soci, fino allo scorso gennaio ogni mese organizzava un concerto nella propria sede, la sala Gennai nell’ex convento delle Clarisse. Questo grazie anche alla collaborazione con il maestro Pier Narciso Masi, uno dei più grandi pianisti da camera italiani e vero talent scout sempre alla ricerca di nuovi talenti.

Malgrado lo stop ai concerti l’attività è comunque proseguita e il nuovo impegno dell’associazione sarà la partecipazione come co-organizzatore insieme al Comune e all’Impresa Nuova Europa di Renzo Renzi, del concerto di mercoledì 5 agosto alle ore 21.30 dedicato alla grande musica da cinema che si svolgerà in piazza Garibaldi davanti alla cattedrale di San Cerbone.

Uno spettacolo che vedrà sul palco l’orchestra Nuova Europa diretta dal maestro Maurizio Morgantini che suonerà anche il piano, il Coro Polifonico dei minatori di Santa Barbara e la partecipazione del sassofonista Stefano Cocco Cantini e del soprano Paola Ferendil Di Gregorio.

Si tratta del terzo appuntamento di “Aspettando Lirica in Piazza”, la rassegna musicale organizzata in sostituzione delle tradizionali opere liriche che non potevano andare in scena nel rispetto delle norme anti contagio.

Lo spettacolo sarà ad ingresso libero ma per i posti a sedere è necessario prenotarsi chiamando il tel: 0566906525 o ritirando il biglietto al Museo di San Pietro all’Orto, Corso Diaz 36, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Inoltre sarà possibile, per chi lo desidera, lasciare un contributo in beneficenza destinato per la lotta al Covid.

“Questo concerto era un nostro vecchio progetto – ha spiegato Fiorenzo Borelli – ideato e scritto dal maestro Maurizio Morgantini che già lo aveva eseguito a Roma ma che volevano organizzare anche a Massa Marittima nel corso di quest’anno. Purtroppo l’emergenza Covid ci ha impedito di realizzarlo fin quando, insieme all’assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima Irene Marconi, abbiamo deciso di inserire l’evento nel nuovo programma di Lirica in Piazza”.

“Il nostro lavoro – ha aggiunto – sarà quello di organizzare gli ingressi al concerto, che dovranno rispettare le norme come il distanziamento interpersonale, ma anche quello di assistere tutti coloro che saranno in piazza. Siamo felici di questo impegno e speriamo che lo spettacolo del 5 agosto sia davvero una grande festa di musica e serenità per Massa Marittima”, ha concluso Borelli.

Per info: www.liricainpiazza.it.