MANCIANO. La seconda settimana de “I weekend della cultura” è dedicata alla letteratura, con la presentazione del romanzo “Sopravvivere non basta” di Dianora Tinti (Piemme, giugno 2026).

L’appuntamento è in programma sabato 14 novembre alle 17:00 a Le Stanze di Manciano, dove la scrittrice dialogherà con Federica Casini.

Il romanzo affronta il tema della memoria e delle responsabilità individuali attraverso una storia familiare che attraversa tre generazioni, sullo sfondo della Seconda guerra mondiale e delle sue conseguenze.

Al centro della vicenda c’è Frida Hoppic, una donna ebrea nata a Berlino e sopravvissuta alla persecuzione nazista, che nel 1947 trova rifugio a Santa Maria al Bagno, nel Salento. Nonostante la possibilità di ricominciare una nuova vita, Frida continua a interrogarsi sul passato dei genitori, entrambi medici nell’Ospedale Ebraico di Berlino, sopravvissuti al regime nazista in circostanze mai del tutto chiarite.

Molti anni dopo sarà la nipote Chiara a cercare le risposte che la famiglia ha tenuto nascoste per decenni. La sua ricerca, tra documenti, testimonianze e ricordi, la condurrà a confrontarsi con una verità difficile da accettare. Ispirato a vicende storiche reali, “Sopravvivere non basta” intreccia la storia del Novecento con quella privata dei protagonisti, interrogandosi sul peso dei segreti familiari e sull’eredità che il passato lascia alle generazioni successive.

Dianora Tinti e “I weekend della cultura”

Dianora Tinti, scrittrice e giornalista grossetana, è autrice di numerosi romanzi e da anni si occupa di promozione della lettura e critica letteraria. Con “Vite sbeccate” ha ricevuto il Premio Capalbio per il territorio, nella sezione Letteratura.

«Dopo l’incontro dedicato al dialetto mancianese, proseguiamo la rassegna con un appuntamento letterario che affronta temi importanti come la memoria storica e il rapporto tra passato e presente – dichiara Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega alla Cultura –. Ringrazio Dianora Tinti per aver accolto il nostro invito e Federica Casini per la disponibilità a condurre la presentazione. Con “I weekend della cultura” vogliamo dare continuità agli appuntamenti culturali sul territorio, proponendo incontri diversi per argomento e capaci di coinvolgere pubblici differenti».

“I weekend della cultura” è la rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Manciano, inaugurata venerdì 6 novembre, in occasione della festa del patrono San Leonardo, con l’incontro dedicato al dialetto mancianese nell’ambito de “Le voci della storia 2026 – Il museo invisibile”.

La partecipazione alla presentazione del 14 novembre è gratuita. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 0564 1886794.