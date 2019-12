“La galassia nera: i neofascismi ai tempi di Facebook”: conferenza al centro Auser

SCARLINO SCALO – Sabato 14 dicembre, alle 17, al centro Auser l’Anpi Gavorrano-Scarlino presenta “La galassia nera: i neofascismi ai tempi di Facebook. L’attualità di un passato che non passa”. Interviene Giovanni Baldini, curatore dell’omonima ricerca e redattore di Patria indipendente.

“Un incontro per chiarire i confini della legislazione antifascista – raccontano da Anpi -, il modus operandi dell’estrema destra in Italia e la sua presenza nei social. Preoccupano non solo le varie formazioni nazifasciste, ma le idee coltivate in quel piccolo mondo, in quegli ambiti e che hanno una capacità di penetrazione verso altri soggetti ben più grandi e ben più capaci di incidere sulla società italiana. C’è un mondo parallelo sul web, una “galassia nera” dove l’apologia del fascismo non fa scandalo, con 3mila 600 pagine di cui 530 su Fb e altre su Twitter”.