La fotografia, tra arte e passione: in città arriva il primo “Riflessi Photo Festival”

GROSSETO – Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia ma anche per i semplici curiosi. Si svolgerà infatti dal 25 marzo al 7 aprile nella galleria d’arte “Il Quadrivio” a Grosseto, il primo “Riflessi Photo Festival”, organizzato dalla Raf Riflessi Associazione Fotografica.

La kermesse prevede un interessante programma di eventi legati al mondo della fotografia.

Si parte lunedì 25 Marzo alle 17 con l’inaugurazione della mostra “Ritratti di centenari toscani”, frutto del lungo lavoro di ricerca e scatti effettuato dal fotografo Giuseppe Della Maria da cui, oltre ad una mostra densa di volti che hanno attraversato un secolo di storia, è stato realizzato un libro fotografico di ritratti e biografie di cento centenari toscani, che verrà presentato dall’autore nello stesso giorno alle 21.

Lunedì 25 Marzo sarà inoltre possibile vedere un’anteprima della mostra collettiva “Opposti” che raccoglie gli scatti dei soci della Associazione Raf, per la quale l’inaugurazione è prevista per il giorno Sabato 30 Marzo alle 17, sempre nella splendida cornice della galleria “Il Quadrivio”. Per l’occasione ci sarà una degustazione di vini rosati di Maremma. La mostra è composta di una serie di dittici in cui i due scatti che ciascun autore ha realizzato rappresentato l’uno l’opposto dell’altro.

Come da tradizione, in tanti hanno aderito alla collettiva Raf. Ad esporre le loro opere sono: Alessia Severini, Alina Ciobota, Andrea Costa, Annalisa Minucci, Claudio Paoli, Donatella Folcarelli, Edo Rossi, Fabio Pagnini, Federica Venturi, Federico Giussani, Francesco Colombini, Gabriele Pisicchio, Mara Culicchi, Marco Bugelli, Mario Filabozzi, Marta Zanobi, Maurizio Polla, Michele Fusco, Pietro Mastronardi, Roberta Pallini, Roberto Agostini, Stefania Borgoni, Stefano Duranti, Valter Airò e Vincenzo Fanciulli.

La mostra sarà visibile fino a Domenica 7 Aprile.

Domenica 31 Marzo ci sarà in programma il Photo Walk Riflessi, un’uscita fotografica aperta a tutti a passeggio con la macchina fotografica per catturare tutto ciò che ci circonda e condividere poi le proprie immagini. Riflessi Photo Festival prevede poi il primo aprile alle 21 una serata sulla stampa con esperti Canon. Nell’ambito della manifestazione è stato inoltre organizzato un workshop di fotografia di paesaggio con il fotografo di caratura mondiale Alberto Ghizzi Panizza, testimonial Nikon Europa, Nikon School Master: riconosciuto come uno dei migliori fotografi italiani collabora con svariate agenzie fotografiche internazionali e numerose testate italiane ed estere tra cui: Discovery Channel Canada, National Geographic, Times, Vanity Fair, Man’s Health, La Repubblica, Panorama e molte altre. Ha ricevuto più di quaranta premi nazionali ed internazionali. Il workshop si svolgerà tra i paesaggi di Castiglione della Pescaia e Principina Mare nei giorni 6 e 7 Aprile con una full immersion tra tramonti, albe e fotografia notturna, con anche una sezione di postproduzione in aula.

Ma non finisce qui perché altri eventi potrebbero a breve aggiungersi al già ricco programma.

Raf è una associazione fotografica attiva a Grosseto dal 2014 che raccoglie ogni anno oltre 50 soci, che si ritrovano tutti i lunedì sera nella sede di Via Papa Giovanni XXXIII a Gorarella, per condividere la propria passione per la fotografia con serate a tema, ospiti d’autore, corsi base ed avanzati a cui si aggiungono uscite fotografiche nei weekend.