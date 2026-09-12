FOLLONICA – Una mostra fotografica, 16 opere di grande impatto. Si tratta della mostra “Visioni telluriche: Nuove esplorazioni nel Parco nazionale delle Colline Metallifere“, che raccoglie gli scatti di Giorgio Barrera, Andrea Botto e Moira Ricci realizzati nell’ambito del progetto del Parco Nazionale delle Colline Metallifere che ha vinto l’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2025“, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, classificandosi quinto a livello nazionale.

La mostra, a cura di Daniele De Luigi e prodotta sempre dal Parco nazionale, sarà fruibile dal 12 settembre all’8 novembre 2026 al Magma (Museo delle arti in ghisa nella Maremma) di Follonica (Comprensorio Ilva), nella sua “Sala fantasmi“.

Visioni telluriche, il progetto premiato

Il progetto “Visioni telluriche” si distingue per il suo approccio innovativo: le “esplorazioni” dei tre artisti-fotografi (affiancati dagli esperti) forniranno altrettante prospettive inedite degli aspetti geominerari e naturalistici del Parco, da esaminare poi nelle attività di laboratorio che si svolgeranno in contemporanea. Saranno tre laboratori sperimentali strettamente legati al lavoro dei progetti di ricerca fotografica, tutti aperti alla partecipazione diretta della comunità locale.

Un sistema che punta a integrare ricerca artistica, didattica e partecipazione sociale. E tutte le immagini (3 portfolio con 11 stampe museali per ciascun fotografo, per un totale di 33 opere fotografiche) andranno ad arricchire l’archivio del Parco. Il culmine del progetto è la realizzazione di un volume con il frutto delle indagini fotografiche e dell’attività svolta nei laboratori e l’allestimento di questa mostra, esposta per la prima volta al museo Magma di Follonica e che successivamente diventerà itinerante, in altre sedi ancora da definire, tra le Porte del Parco e i partner dell’ente.

Un progetto partecipato che accompagnerà la comunità del Parco Nazionale delle Colline Metallifere per un anno intero e i cui risultati si raccoglieranno nel tempo.