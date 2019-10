La forza della parola: la creatività di DinDonArt e donGioba per i laboratori di fumetto e arte

GROSSETO – Si chiamano “DinDonArt” e “donGioba”: sono don Dino Mazzoli, giovane sacerdote della diocesi di Frosinone, e don Giovanni Barti, della diocesi di Verona. Oltre all’essere entrambi sacerdoti, li accomuna anche la capacità di parlare di Gesù e del Vangelo attraverso due particolari linguaggi artistici: la creatività applicata all’uso della carta, il primo; il fumetto il secondo. Entrambi saranno protagonisti della “Settimana della Bellezza” 2019, dedicata proprio alla “forza della parola”.

Don Dino, lunedì 21 dalle 9 alle 14.30 sarà in diverse scuole primarie della città dove coinvolgerà gli alunni nel laboratorio “parole di carta”; don Gioba, invece, dalle 9 alle 11 condurrà laboratori di fumetto con studenti delle scuole medie. Entrambe le attività si svolgeranno dentro gli istituti scolastici, così come la particolarissima esperienza che coinvolgerà gli studenti del liceo artistico della città, che parteciperanno ad un laboratorio di incisione calcografica e stampa con l’artista di fama internazionale Abdrè Beuchat.

La giornata di lunedì 21 ottobre prevede altri momenti significativi.

La mattina, alle 10, alla Biblioteca Chelliana, Giorgio Bonfiglioli presenterà in anteprima il suo libro “Giovanni Chelli, sacerdote e cittadino italiano” (Innocenti editore), dedicato al canonico che tanto ha fatto per lo sviluppo culturale di Grosseto e a cui si deve la nascita della stessa biblioteca, che porta il suo nome. e di un primo nucleo del futuro Museo archeologico e d’arte della città di Grosseto. A partire dal 1858, Chelli iniziò ad adoperarsi per realizzare a Grosseto un centro di raccolta di scritti e di oggetti d’arte e fulcro della diffusione di conoscenza, fruibile immediatamente dai cittadini.

Nel pomeriggio, nella sala Friuli del convento di San Francesco, alle ore 18, dialogo tra Monica Mondo, giornalista di Tv2000 e autrice del libro “Dove solo l’anima arriva” (Emi) e padre Mario Ghezzi, missionario e direttore del centro Pime di Milano. L’incontro punta a mettere in evidenza il grande lavoro compiuto nel corso dei secoli dai missionari nella loro opera di evangelizzazione, proprio nel mese che papa Francesco ha dichiarato “mese speciale della missione” e all’indomani della celebrazione della 93^ Giornata missionaria mondiale.

Monica Mondo, torinese, giornalista, lavora a Tv2000, dove conduce la fortunata trasmissione Soul e altri programmi. È autrice di diversi libri, fra i quali Il farmaco dell’Immortalità. Dialogo sulla vita e l’Eucaristia (con A. Mosca Mondadori, Morcelliana); Giovanni Falcone. Le idee restano (con M. Falcone, San Paolo); Selfie. Dialogo sulla Chiesa con il teologo di tre papi (con G. Cottier, Cantagalli). Inoltre ha pubblicato due romanzi, Sarà bella la vita e Il mio nome è Khalid (Marietti).

La sera alle 21, al teatro degli Industri di Grosseto “Brucia la voglia di vivere”, una serata di emozioni, poesia, musica, danza, con la poetessa grossetana Lorella Ronconi intervistata da Monica Mondo.

Partecipano i musicisti Alessandro Golini e Paolo Batistini; il cantautore Alessandro Bigozzi e la scuola Arte Danza di Alessandra Taviani.



La Settimana della Bellezza è organizzata dalla Diocesi di Grosseto e da Fondazione Crocevia, con la coorganizzazione del Comune di Grosseto, e del Polo Universitario Grossetano, e con la collaborazione del quotidiano Avvenire e la sua rivista mensile Luoghi dell’Infinito. Main sponsor Fondazione Bertarelli e Fondazione Giovanni Paolo II.