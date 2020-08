La Fortezza Orsini tra musica e storia: nuovo percorso espositivo e Stabat Quater in concerto

SORANO – Domenica 30 agosto, nella stupenda cornice della Fortezza Orsini di Sorano, si terrà una serata al’insegna della cultura che avrà inizio alle 21 al Museo Civico Archeologico dell fortezza Orsini con la presentazione del nuovo percorso espositivo “Le collezioni private del territorio” a cura del Comune di Sorano e della Cooperativa Zoe.

Alle 22, al Giardino del Bastione San Marco, avrà inizio il concerto del quartetto di ottoni “Stabat Quater”, che eseguirà un programma variegato e adatto a tutti i gusti (da Frescobaldi a Morricone): alle trombe Armando D’Eugenio e Franco Silvestri, al trombone Matteo Guerrini, all’euphonium Stefano Cola.

Per assistere al concerto, ad ingresso libero, è obbligatorio prenotarsi al numero 0564/633099 (Ufficio Informazioni) in ottemperanza delle normative Covid.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Niccolò IV Orsini della Fortezza di Sorano.

Un’occasione da non perdere per tutti coloro che ancora non hanno potuto ammirare la maestosa bellezza della

fortificazione soranese.