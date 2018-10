La forma del tempo: alla RAF incontro con il fotografo Roberto Nencini

GROSSETO – Una serata da non perdere quella di Lunedì 22 Ottobre alla RAF, l’associazione fotografica “Riflessi” che riunisce gli appassionati di fotografia di tutta la provincia di Grosseto.

Sarà ospite del sodalizio il fotografo Roberto Nencini, autore di reportage in India, Mali, Cambogia, Algeria, Sierra Leone, Vietnam, Laos e tanti altri.

Gli appassionati di fotografia avranno l’opportunità di ascoltare i suoi racconti di viaggio e soprattutto di ammirare gli emozionanti scatti con cui Roberto ha immortalato questi luoghi racchiudendoli nella forma del tempo.

“Il Tempo è uno dei concetti più fortemente inclusi nella definizione di Fotografia. Ogni immagine che ho fermato, è la memoria di un tempo che ho vissuto, amato, distrutto o perduto; ma in essa trasformato in qualcosa di tangibile e indimenticabile. Anche la Fotografia ha cambiato forma nel tempo, da analogica, in cui la grana componeva le immagini, a digitale, in cui qualcosa di indefinibile crea il contorno dei vissuti.

Il Tempo è un contenitore silenzioso, di volti, gesti e luoghi.

La Fotografia per me è la forma del tempo, il mio tempo, la mia vita”

Queste parole dell’autore fanno da preludio ad una serata che si preannuncia davvero emozionante e coinvolgente, ricca di immagini dense di atmosfera.

Appuntamento dunque Lunedì 22 Ottobre alle ore 21.00 a Grosseto, presso la sede di RAF – Riflessi Associazione Fotografia, Via Papa Giovanni XXIII n. 13/B (all’interno del Centro commerciale Gorarella).

La serata è gratuita e ad ingresso libero.