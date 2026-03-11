MASSA MARITTIMA – Nell’ambito della mostra “Libri d’Artista”, attualmente in corso presso la Biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, venerdì 13 marzo, alle ore 17, in biblioteca, si terrà la presentazione del libro di Osvaldo Maffei, “La fonte dell’Abbondanza”, pubblicato dalla casa editrice Osiride.

Il volume nasce in relazione diretta con l’opera che l’artista ha realizzato per la mostra ed è dedicato alla celebre Fonte dell’Abbondanza di Massa Marittima, il cui affresco medievale è noto per la singolare raffigurazione dei falli appesi ai rami di un albero, iconografia tanto sorprendente quanto ricca di significati simbolici.

Nel suo piccolo ma raffinato libro, Maffei – con la documentata prefazione di Nicoletta Boschiero – mette in dialogo questo celebre affresco con analoghe raffigurazioni emerse in un palazzo storico di Rovereto, città nella quale entrambi operano. Il confronto tra questi cicli pittorici apre a una riflessione storico-artistica di grande interesse, che evidenzia inattese affinità iconografiche e culturali tra contesti geografici apparentemente lontani.

Attraverso questa lettura, l’autore supera la dimensione meramente aneddotica o “boccaccesca” dell’immagine per indagare significati più profondi legati ai temi della fertilità, dell’abbondanza e della simbologia del potere, richiamando tradizioni e visioni del mondo che affondano le loro radici in epoche remote ma che continuano, in forme diverse, a riaffacciarsi anche nel presente.

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra “Libri d’Artista”, che riunisce opere in cui il libro diventa oggetto d’arte e spazio di sperimentazione visiva, luogo di incontro tra parola, immagine e materia. La visita consentirà al pubblico di scoprire da vicino gli interessanti e anche sorprendenti lavori di quattordici artisti dell’associazione culturale Art@ltro e di comprendere il dialogo tra il volume presentato e l’opera realizzata da Maffei per l’esposizione. La presentazione e la visita della mostra offriranno così un momento di approfondimento e confronto, invitando il pubblico a esplorare il libro non solo come strumento di lettura, ma anche come forma artistica capace di raccontare, attraverso linguaggi diversi, temi e simboli della nostra storia culturale.

Ingresso libero.