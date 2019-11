La fisarmonica di Samuele Luti conclude gli appuntamenti musicali del Rotary club

GROSSETO – Toccherà alla fisarmonica di Samuele Luti concludere gli appuntamenti rotariani di “Autunno in Musica”, la sera dell’8 novembre, nella Chiesa della Misericordia in piazza Martiri d’Istia.

«Un appuntamento che vuole proporre ai grossetani uno squarcio di musica che va al di là del piano – protagonista delle prime tre serata di questa rassegna – e sottolinea la validità di altri strumenti che, spesso, sono visti come “minori” o più … “popolani” e che invece – come Samuele Luti ampiamente dimostra – salgono di diritto sul grande palcoscenico della nostra musica» afferma il Rotary Club Grosseto.

Samuele Luti è nato a Massa Marittima nel 1974, attualmente vive a Tatti, in provincia di Grosseto. Ha intrapreso giovanissimo, a soli 6 anni, lo studio della fisarmonica, prima a Grosseto, poi dal 1995 sotto la guida dei maestri Salvatore di Gesualdo e Ivano Battiston, al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Si è poi perfezionato sulla musica jazz. Ha vinto quattro concorsi nazionali (Genova, Roma, Perugia, Teramo) ed inoltre, si è piazzato al secondo posto nel concorso internazionale di fisarmonica classica svoltosi a Teramo. Ha tenuto concerti a Roma, Perugia, Pontremoli, Viareggio, Pistoia, Capri, Palermo e in altre moltissime località d’Italia. Ha suonato inoltre in Francia, Olanda, Svezia, Norvegia, Canada. Ha tenuto concerti sia come solista che in formazioni cameristiche a Roma, Perugia, Pontremoli, Viareggio, Pistoia e in molte altre località italiane. Ha al suo attivo alcune registrazioni radiofoniche e televisive e l’incisione di due Compact Disc.

Da molti anni collabora con musicisti jazz di fama internazionale, in diverse formazioni. Duo, trio, quartetto.

Interessato all’improvvisazione, alla composizione, alla semiotica della musica e ai risvolti filosofici nella teoria musicale ha tenuto a Pontremoli e a Roma diverse lezioni-concerto sulla storia ed evoluzione della fisarmonica da concerto.

Interessato all’opera musicale di Astor Piazzolla e di Richard Galliano, unisce volentieri la sua impronta di improvvisazione jazzistica agli stili del “tango nuevo” argentino e del valse-musette francese.

A Grosseto, l’8 novembre, interpreterà i seguenti brani: Tango pour Claude di Richard Galliano; Laurita di Richard Galliano; Adios nonino di Astor Piazzolla; Libertango di Astor Piazzolla; Spleen di Richard Galliano; Fou Rire di Richard Galliano; Chiquilin de bachin di Astor Piazzolla; Viaggio di Richard Galliano; My little Suede Shoes di Charlie Parker; Czardas di Vittorio Monti.