La Filarmonica Puccini torna sul palco: concerto al teatro Le Ferriere

FOLLONICA – L’ultimo appuntamento della rassegna estiva “Il teatro fuori del teatro” è per martedì 2 settembre con il primo concerto pubblico della Filarmonica “Puccini” Città di Follonica diretta dal maestro Giancarlo Gorelli, dopo il lungo periodo di quarantena che ha consentito la ripresa delle prove solo nel mese di giugno.

Il concerto della Filarmonica è un evento a cui cittadini e turisti tengono molto, ma quest’anno non sarà la Piazza Sivieri il luogo dello spettacolo, come invece vorrebbe la tradizione; per la prima volta la Filarmonica approda sul grande palco del Teatro all’aperto Le Ferriere.

Costituita come Banda musicale “Puccini” intorno al 1890, da allora, salvo il periodo bellico, è sempre stata attiva con la partecipazione a eventi e manifestazioni in Italia e all’estero, e naturalmente, ha accompagnato Follonica nei suoi momenti più importanti.

L’ingresso è gratuito con prenotazioni obbligatorie, che saranno raccolte presso il museo Magma (tel. 0566.59027), interno Ex Ilva , da martedì 18 agosto fino a tutto martedì 1 settembre nei seguenti orari:

martedì, giovedì, venerdì e sabato: 17:30 / 23:30;

mercoledì e domenica: 9:0 / 12:30 – 16:30 / 19:30.

Il giorno dello spettacolo si potrà prenotare presso il teatro dalle ore 20 fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tutte le info al sito http://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/