La Filarmonica Pozzi di Santa Fiora nel consueto concerto di Ferragosto: il programma

SANTA FIORA – Il 15 agosto, alle 21.15 in Piazza Garibaldi, il consueto concerto di Ferragosto con la Filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora. Il repertorio della Filarmonica è caratterizzato da marce brillanti, sinfoniche, religiose e da fantasie di canzonette ma soprattutto, nel tradizionale e atteso concerto di Ferragosto (Piazza Garibaldi), il lavoro di preparazione ed esecuzione è sempre più orientato su pagine celebri della musica classica e contemporanea, brani originali per banda, musical e colonne sonore.

Negli ultimi anni il repertorio è stato notevolmente rinnovato, sono state eseguite infatti oltre 100 nuove composizioni musicali. Un lavoro svolto nella convinzione che anche a questo deve servire una Filarmonica: cioè a costituire l’occasione per ascoltare dal vivo quella musica che altrimenti non si ascolterebbe mai in un paese, in una piccola comunità come quella di Santa Fiora.

Programma: Yellow mountains di Jacob De Haan; Attila preludio, di Giuseppe Verdi Arr. Anton Haeck; La Storia di Jacob De Haan; West Side Story, di Leonard Bernstein Arr. Naohiro Iwai; None is perfect di Donald Furlano; Rapsodia in Blue estratto, di George Gershwin, arr. Donald Hunsberger; Ob-la-di, Ob-la-da dei Beatles, arr. Naohiro Iwai; The Blues Brothers revue, arrangiamento Jay Bocook.