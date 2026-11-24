GROSSETO – Torna il tradizionale concerto della Società Filarmonica Città di Grosseto, un’occasione per vivere insieme l’atmosfera del Natale attraverso le note della banda cittadina.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre 2026, alle ore 17, al Teatro Moderno, dove la Società Filarmonica Città di Grosseto APS porterà in scena una serata dedicata alla grande musica e all’atmosfera delle festività.

Sul palco saliranno 55 musicisti, protagonisti di uno spettacolo che unisce musica classica, colonne sonore e grandi successi. Il programma spazierà dalle celebri pagine del Barbiere di Siviglia alle musiche di Ennio Morricone, con un omaggio a Lucio Dalla, medley dedicati agli Abba e altri brani che saranno una sorpresa per il pubblico. La serata si concluderà con i più amati classici della tradizione natalizia.

La banda sarà diretta dal maestro Francesco Fantacci, mentre a condurre l’evento sarà il giornalista Giancarlo Capecchi. L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Il concerto avrà inizio alle ore 17 in punto. Per consentire il regolare accesso del pubblico e agevolare le operazioni di ingresso, si consiglia di presentarsi al Teatro Moderno a partire dalle ore 16.30.

“Il Concerto di Natale rappresenta un appuntamento importante per la nostra città e un’occasione per valorizzare una realtà che custodisce una lunga tradizione musicale e culturale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. La Società Filarmonica Città di Grosseto, grazie alla passione e alla dedizione dei suoi musicisti, svolge un ruolo prezioso nella vita della comunità, portando la musica nelle occasioni istituzionali, nelle manifestazioni e nei momenti di incontro. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che unisce cultura, partecipazione e spirito natalizio, offrendo a cittadini e famiglie la possibilità di condividere una serata di grande musica. Invitiamo la comunità a partecipare numerosa”.

“Siamo felici di rinnovare anche quest’anno un appuntamento ormai consolidato per la nostra banda e per la città – afferma il presidente della Società Filarmonica Città di Grosseto, Paolo Lecci -. È un’occasione per condividere il lavoro e la passione dei nostri musicisti e regalare al pubblico una serata all’insegna della musica e dell’atmosfera natalizia”.

Il concerto è organizzato dalla Banda della Città di Grosseto, con il patrocinio oneroso del Comune di Grosseto e il patrocinio della Provincia di Grosseto.

Per assistere allo spettacolo è necessario prenotare il proprio posto chiamando il numero 328 2160941, dopo le ore 15, oppure attraverso il sito https://www.filarmonicagrosseto.it/