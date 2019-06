La filarmonica di Castell’Azzara compie 140 anni: musica, proiezioni e rinfresco per festeggiare

CASTELL’AZZARA – Sabato 29 giugno a Castell’Azzara sarà festa grande: tutta la popolazione, amministratori in testa, si riuniranno per rendere omaggio al Corpo Filarmonico Giona Sclavi che, proprio in quel giorno festeggia i 140 anni della sua prima uscita pubblica.

Era infatti domenica 29 giugno del 1879 quando i musicanti castellazzaresi, nelle loro divise grigie gallonate, guarnite da alamari bianchi e con in testa kepì militareschi, fecero la loro prima comparsa pubblica. Suonarono una marcetta semplice, composta per l’occasione dal maestro dell’epoca Stefano Toschi, la cui partitura è giunta fino ad oggi e quindi può essere riproposta.

Il Corpo Filarmonico fu intitolato nel 1934, nel decimo anniversario della morte, a Giona Sclavi, maestro e vera anima della Banda. Fu grazie alle sue strumentazioni delle arie delle opere di Verdi Bellini e Donizetti che la comunità castellazzarese imparò a conoscere ed amare la buona musica. Tutti i pomeriggi estivi, infatti, la Banda nella frescura pomeridiana, teneva un seguitissimo concerto nell’attuale piazza Matteotti.

La giornata di sabato 29 giugno inizierà alle 17,30 con un corteo che riproporrà la prima uscita della Banda e che porterà i partecipanti alla sala cinematografica dove verranno proposte letture sulla musica dagli attori Luigi Rosatelli e Stefano Lucarelli e verrà proiettato un filmato sulla storia della Banda curato dall’associazione culturale Amici dell’Orso e dalla Videografica01.

In aggiunta, visto che il Premio Zara 2019, il riconoscimento che l’amministrazione comunale assegna ogni anno a cittadini, enti, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nei rispettivi campi di attività e che mediante l’ideazione o la realizzazione di iniziative abbiano favorito la crescita e lo sviluppo del territorio e valorizzato in tal modo la comunità castellazzarese, è stato attribuito, a voti unanimi, al Corpo Filarmonico Giona Sclavi, il neo sindaco del Comune provvederà alla consegna del premio.

Dopo un breve concertino di ringraziamento dei musicanti la giornata avrà termine con un brindisi e buffet musicale predisposto dalla Pro Loco e dal Circolo socio-culturale Angelo Lazzeri.