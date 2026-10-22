MANCIANO – Prosegue a Manciano la rassegna “Fibromialgia in primo piano – Un medico per volta“, il ciclo di incontri dedicato alla conoscenza della fibromialgia attraverso il contributo di specialisti di diverse discipline mediche.
Il secondo appuntamento è in programma sabato 24 ottobre, dalle 16 alle 17, alle Stanze, in via Cavour 6 a Manciano, con il dottor Giuseppe Greco, specialista in neurologia clinica, elettromiografia e gestione delle patologie neuromuscolari.
L’iniziativa, organizzata da “Fibromialgia – Noi come tutti” in collaborazione con il Comune di Manciano, intende favorire una maggiore conoscenza della patologia e delle possibilità di gestione attraverso un approccio multidisciplinare.
L’ingresso è libero.