La fiaba di Cappuccetto Rosso in “Racconti dal bosco”: su TV9 uno spettacolo per tutta la famiglia

FOLLONICA – Un evento per tutta la famiglia i “Racconti dal Bosco” della compagnia Zaches Teatro, in residenza artistica al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. L’emittente televisiva TV9 trasmetterà lo spettacolo (registrato nei giorni scorsi al teatro follonichese) domenica 27 dicembre alle ore 14.

“Sappiamo bene che il teatro dovrebbe essere fatto sempre dal vivo – dice l’assessore alla cultura Barbara Catalani – ma con i “Racconti dal bosco” siamo in presenza di un altro tipo di approccio, cioè di uno spettacolo concepito apposta per uno spazio scenico e una telecamera. Ringrazio vivamente tutto lo staff di TV9 che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta”.

In “Racconti dal bosco” (durata circa 40 minuti) lo spettatore viene trasportato all’interno di un suggestivo spazio scenico e sonoro in cui una misteriosa cantastorie, ispirata alla figura della naturalista e pittrice Marie Sybille Merian, dà vita alla famosa storia di Cappuccetto Rosso attraverso la forza immaginifica del teatro di figura e un incantevole universo vocale e sonoro. In questa versione del racconto, influenzata dalle fonti antecedenti Perrault e Grimm, si dà spazio al riverbero fantasioso e simbolico che la storia detiene, soffermandosi, appunto, nel bosco. Il bosco è allegoria della vita, luogo del mistero e della trasgressione attraverso il quale si compie un viaggio iniziatico che traghetta Cappuccetto Rosso bambina verso l’età adulta.

In un connubio di vari linguaggi artistici si incontrano la narrazione e il teatro di figura mentre l’occhio della videocamera segue ogni azione con uno sguardo immersivo impossibile in presenza, dando vita ad un delicato equilibrio che ha il dono di immergere spettatori grandi e piccoli nella celebre vicenda.